Ibrahimovic rinnova il suo contratto con il Milan, ora è ufficiale (Di venerdì 23 aprile 2021) I suoi primi 40 anni, che compirà il prossimo 3 ottobre, li festeggerà in campo. E con la maglia del Milan. Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il contratto e resterà in rossonero per un'altra stagione. Una notizia che era nell'aria da tempo, ma che è diventata certa con l'autografo siglato a casa Milan che ha ufficializzato l'accordo fino al 2022. Un contratto ricco, probabilmente l'ultimo della carriera (anche se con Ibra è meglio non dare mai nulla per scontato): 7 milioni di euro per un anno, come quello attuale, ma comprensivo di bonus, quindi con una parte fissa e una variabile legata ai risultati. https://twitter.com/acMilan/status/1385314329344552966Un rinnovo mai in discussione All'esterno se ne è parlato molto, la questione su quanto valesse la pena confermare un ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) I suoi primi 40 anni, che compirà il prossimo 3 ottobre, li festeggerà in campo. E con la maglia del. Zlatanhato ile resterà in rossonero per un'altra stagione. Una notizia che era nell'aria da tempo, ma che è diventata certa con l'autografo siglato a casache ha ufficializzato l'accordo fino al 2022. Unricco, probabilmente l'ultimo della carriera (anche se con Ibra è meglio non dare mai nulla per scontato): 7 milioni di euro per un anno, come quello attuale, ma comprensivo di bonus, quindi con una parte fissa e una variabile legata ai risultati. https://twitter.com/ac/status/1385314329344552966Un rinnovo mai in discussione All'esterno se ne è parlato molto, la questione su quanto valesse la pena confermare un ...

