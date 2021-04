Ibrahimovic | «Ognuno ha i suoi obiettivi | il mio è vincere Sul rinnovo…»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Zlatanha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la firma sul rinnovo: le parole dell’attaccante svedese Zlatanha parlato ai microfoni ufficiali del Milan dopo la firma sul rinnovo. Le parole dell’attaccante svedese. Sul Milan di giovani – «Mi piace, mi sento giovane anche io. Ogni giorno che vedo i miei compagni mi fanno sentire giovani. Quando corrono devo essere come loro, mi sfidano e tirano fuori il mio massimo. Il progetto mi piace, è una sfida differente. Ero abituato a stare con grandi campioni, ora è un’altra situazione ed altre responsabilità individuali per fare vedere la strada per il successo. Voglio passare la mia esperienza a tutti. È una grande sfida, quando lo fai bene ti torna di più rispetto a giocare con i grandi campioni.» Sull’eurogol contro il Lecce – «Ho visto il portiere fuori e ho detto ...

Innanzitutto, commentando la parole di Maldini, nonostantepossa pensarla come meglio crede ... Mancavano Bennacer,e Theo Hernandez, tra gli altri, assenze pesanti ma il tecnico ci ...E' un Milan, senzasqualificato per l'ingiusta espulsione subita contro il Parma, che ..., su azione da calcio d'angolo, deve avere l'uomo da marcare. Tomori ha fatto un errore di ...Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Milan TV ... “Dobbiamo credere in quello che facciamo. Ognuno ha i suoi obiettivi. Dobbiamo crederci” Sul suo primo arrivo al Milan: “Ero carico, volevo ...Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni ufficiali del Milan ... Sto facendo di tutto per aiutare. Ognuno poi deve tenere il proprio carattere e personalità.» Dove arriverai con il Milan? – «Faremo ...