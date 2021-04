Gran Bretagna fuori dalla pandemia di Covid | è la prima in Europa | “Infezioni ridotte del 90%”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lanon è più in pienadel-19. Lo affermano gli esperti, secondo quanto riporta un dispaccio di Adnkronos. Attenzione: questo non significa che il virus non possa tornare presto ma di certo i risultati dell’azione contro il Sars-CoV-2 sono incoraggianti. Scienziati e ricercatori d’Oltremanica rilevano che, in base agli ultimi dati epidemiologici disponibili, emerge la forza della campagna vaccinale. Le vaccinazioni di massa che vanno avanti a ritmo di centinaia di migliaia al giorno da mesi in Inghilterra e negli altri Paesi del Regno Unito, hanno ridotto fino al 90% lesintomatiche da Coronavirus. “Il virus è sotto controllo” Si tratta dellaricerca ad ampio raggio sui dati reali della campagna vaccinale, della quale dà conto il quotidiano ...

Advertising

fattoquotidiano : FUORI DALLA PANDEMIA La prima ricerca ad ampio raggio sui dati reali della campagna vaccinale britannica porta buo… - HuffPostItalia : 'In Gran Bretagna è terminata la fase pandemica di Covid. Adesso il virus è in fase endemica' - Agenzia_Italia : Gran Bretagna, due casi di trasmissione del coronavirus da uomo a gatto - globalistIT : - USPI1 : Il social si difende: rispettiamo tutte le regole e abbiamo politiche rigide -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna

AGI - Agenzia Italia

Il premier ha annunciato che laintende ridurre le emissioni nocive del 78% entro il 2035, quindici anni prima del previsto. Per la prima volta i nuovi obiettivi imporranno limiti anche ...Una nuova ricerca indica che i vaccini hanno ridotto fino al 90% le infezioni sintomatiche Lanon è più nel mezzo di una pandemia. Lo affermano gli esperti, rilevando che in base ai nuovi dati emerge che la campagna vaccinale ha ridotto fino al 90 per cento le infezioni ...I fatti parlano: in campionato Rossi fa cappotto: ben 11 vittorie (Giappone, Spagna, Francia, Italia, Catalogna, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Brasile, Australia), quattro volte ...Per la prima volta un cane dell'esercito francese, morto in servizio, è stato insignito dalla medaglia Dickin in Gran Bretagna, massima onorificenza militare delle forze armate britanniche e del ...