Furgone in fiamme a Romano: l’intervento dei Vigili del fuoco (Di venerdì 23 aprile 2021) I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incendio Furgone in via Colombera a Romano di Lombardia intorno alle 14:20 di venerdì 23 aprile. Spente le fiamme i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona circostante e hanno bonificato l’area compromessa. Non si registrano feriti. Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Idelvolontari didi Lombardia intervengono per un incendioin via Colombera adi Lombardia intorno alle 14:20 di venerdì 23 aprile. Spente lei pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona circostante e hanno bonificato l’area compromessa. Non si registrano feriti.

Advertising

NewSicilia : Gli operatori hanno spento le fiamme, anche con il supporto dell'autobotte della stazione centrale dei vigili del f… - H24Parioli : Paura in viale Tiziano, furgone divorato dalle fiamme - - rep_roma : Roma, furgone in fiamme in Viale Tiziano: danneggiata l'auto accanto [aggiornamento delle 11:53] - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Incendio al Flaminio, furgone in fiamme in viale Tiziano - MarceVann : RT @paolorm2012: Incendio al Flaminio, furgone in fiamme in viale Tiziano -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone fiamme Savona, controlli della Polizia: 60 persone identificate Un furgone, poi risultato rubato, ha preso fuoco nella notte in via Rocca di Legino alle spalle della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e i ...

Si introducono di notte in una cooperativa agricola e danno fuoco a un furgone Al loro arrivo, però, le fiamme erano già alte e il furgone è andato completamente distrutto. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Matino, intervenuti attorno alle 2 di ...

Furgone in fiamme in via Colombera, Vigili del fuoco in azione Prima Treviglio Fiamme nella notte, tre furgoni incendiati a Cuveglio Indagano i carabinieri Le fiamme e le grida, le sirene dei carabinieri e i lampeggianti dei mezzi dei vigili del fuoco. Notte movimentata a Cuveglio per via di un incendio quasi certamente doloso ai ...

Tre furgoni in fiamme a Cuveglio: l’ombra del dolo. Tre persone intossicate dal fumo In fiamme tre furgoni utilizzati per la vendita ambulante di frutta e verdura. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Laveno Mombello, Luino e Varese con tre autopompe e due fuoristrada ...

Un, poi risultato rubato, ha preso fuoco nella notte in via Rocca di Legino alle spalle della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere lee i ...Al loro arrivo, però, leerano già alte e ilè andato completamente distrutto. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Matino, intervenuti attorno alle 2 di ...Indagano i carabinieri Le fiamme e le grida, le sirene dei carabinieri e i lampeggianti dei mezzi dei vigili del fuoco. Notte movimentata a Cuveglio per via di un incendio quasi certamente doloso ai ...In fiamme tre furgoni utilizzati per la vendita ambulante di frutta e verdura. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Laveno Mombello, Luino e Varese con tre autopompe e due fuoristrada ...