Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le parole del brasiliano su Superlega e stagione della Juve Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando l'argomento Superlega. Queste le parole del giocatore della Juve. Superlega – «Penso che se i 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno visto bisogno di cambiamento. Non so se questo progetto sarebbe stato il più giusto ma è normale parlare di cambiamento adesso per salvare il calcio. Il Covid ha colpito anche questo sport. Se la Uefa fosse tanto preoccupata per i calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in mezzo ad una pandemia e posso dire che per me come calciatore non è stato bello essere minacciato ...

Danilo: «Superlega? Non è stato bello essere minacciati da Fifa e Uefa» Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando l’argomento Superlega. Queste le parole del giocatore della Juve. SUPERLEGA – «Penso che se i 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è ...

