Covid, Richeldi: "Mascherine inutili tra i vaccinati? No, non è così" (Di venerdì 23 aprile 2021) Mascherine inutili tra i vaccinati contro Covid-19? "No, mi sembra proprio che non sia una buona idea, perché sappiamo che comunque tra le persone vaccinate il tasso trasmissione" del coronavirus pandemico "si riduce in maniera assolutamente molto sostanziale, ma non va a zero". L'articolo .

