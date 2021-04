Covid Italia, Rt a 0.81. Iss: "Quadro resta critico" (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - L'indice Rt medio in Italia si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85). E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul Covid, riunita oggi, che sottolinea: "Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il Quadro complessivo resta ancora ad un livello critico". E' lievissima la riduzione dell'incidenza, ci sono 12 Regioni sopra la soglia critica di ricoveri e terapie intensive. L'Rt è sopra 1 in 4 Regioni con 2 Regioni (Calabria e Sardegna) a rischio alto. "L'incidenza è in lenta diminuzione, ma ancora molto elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - L'indice Rt medio insi attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85). E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul, riunita oggi, che sottolinea: "Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma ilcomplessivoancora ad un livello". E' lievissima la riduzione dell'incidenza, ci sono 12 Regioni sopra la soglia critica di ricoveri e terapie intensive. L'Rt è sopra 1 in 4 Regioni con 2 Regioni (Calabria e Sardegna) a rischio alto. "L'incidenza è in lenta diminuzione, ma ancora molto elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile: Sicuri di aprire? “Al Nord Italia i morti di covid sono il doppio de… - GiorgioCarbon12 : RT @FDI_Parlamento: Covid-Diplomazia, Rampelli (VPC-FdI) la reputazione sanitaria dell’Italia internazionale - Rivalevante : In Italia scende l'indice Rt: 0,81 Quatto regioni ancora sopra a 1 -