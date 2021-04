Comunque so’ Lillo (Di venerdì 23 aprile 2021) «Comunque, so’ Lillo». Come per tutti i tormentoni, il trucco sta non nel cosa si dice, ma come. Fatto sta che queste tre semplici parolette hanno fatto la fortuna di Lol – Chi ride è fuori su Amazon Prime, il successo tivù più clamoroso degli ultimi tempi, metà reality e metà cabaret. Semplicissima anche la formula: chiudi dei comici in una casa stile Grande fratello, ognuno cerca di far ridere gli altri, l’ultimo a sghignazzare vince. Rivelazione della rivelazione, appunto, «so’ Lillo», cioè Pasquale Petrolo alias Lillo, 58 anni. Comico di lungo corso ma anche conduttore radiofonico, musicista, attore, fumettista e adesso anche star del web. Lillo, la domanda che si fanno tutti: come faceva a non ridere? «Non lo so. So solo che è stata durissima». Strabuzzare gli occhi aiuta? «Mi veniva così ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) «, so’». Come per tutti i tormentoni, il trucco sta non nel cosa si dice, ma come. Fatto sta che queste tre semplici parolette hanno fatto la fortuna di Lol – Chi ride è fuori su Amazon Prime, il successo tivù più clamoroso degli ultimi tempi, metà reality e metà cabaret. Semplicissima anche la formula: chiudi dei comici in una casa stile Grande fratello, ognuno cerca di far ridere gli altri, l’ultimo a sghignazzare vince. Rivelazione della rivelazione, appunto, «so’», cioè Pasquale Petrolo alias, 58 anni. Comico di lungo corso ma anche conduttore radiofonico, musicista, attore, fumettista e adesso anche star del web., la domanda che si fanno tutti: come faceva a non ridere? «Non lo so. So solo che è stata durissima». Strabuzzare gli occhi aiuta? «Mi veniva così ...

