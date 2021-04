Boxe | Michael Magnesi si conferma Campione del Mondo IBO! Bulana steso in 47” | ora l’America

Leggi su oasport

(Di sabato 24 aprile 2021)si ètodelIBO dei pesi superpiuma. Sono bastati 47 secondi al pugile italiano per conservare la cintura iridata: tanto è durato il match contro Khanyile, andato in scena sul ring di Zagarolo (in provincia di Roma). Il ribattezzato Lone Wolf ha incominciato in maniera propositiva l’incontro, ha subito costretto il sudafricano alle corde, ha lavorato benissimo ai fianchi dell’avversario e lo hacon un violentissimo gancio destro. Il 29enne, che era alla sua prima uscita internazionale in carriera, resta a terra fino al conteggio di “9”, l’arbitro gli ha intimato di venire avanti e lui non lo ha fatto. Per questo motivo l’arbitro stesso ha deciso di interrompere la contesa. Finisce tutto rapidamente, neanche il tempo ...