Affonda il produttore dello Scottex con l’uscita dalla pandemia

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –Kimberly Clark con i prezzi allineati a 132,8 per una discesa del 5,34%. La società USA, che in Italia commercializza lo, paga una trimestrale che ha registrato ricavi e profitti sotto le attese. Il colosso del settore dei prodotti in carta aveva beneficiato, lo scorso anno, della corsa agli acquisti della prima fase della, quando le persone facevano scorta di prodotti alimentari e per la casa. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 131,5 e successiva a quota 130,1. Resistenza a 134,8. (Foto: Trong Nguyen)

il principale produttore di chip con i prezzi allineati a 58,6 per una discesa del 6,35% . La società statunitense paga i ricavi e profitti in calo nei primi tre mesi dell'anno, rispetto allo ...