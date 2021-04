1 minuto in Borsa 23 aprile 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) (TeleBorsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Poste Italiane avanza dell’1,56%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -7,64%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +101 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Annunciati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 63,3 punti, e il dato sul PMI servizi, che si attesta su 50,3 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI servizi. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Tele) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Poste Italiane avanza dell’1,56%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -7,64%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +101 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. Annunciati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 63,3 punti, e il dato sul PMI servizi, che si attesta su 50,3 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI servizi. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.

