“Tu non puoi usare il bagno dei maschi”:i compagni fanno sciopero per lo studente trans discriminato (e vincono) (Di giovedì 22 aprile 2021) Non solo discriminato ma anche rimproverato “con toni aggressivi”. Solo per aver utilizzato il bagno dei maschi. Lui è un ragazzo transgender che frequenta la III H del liceo Gianbattista Vico di Napoli. E i suoi compagni di classe per protesta scioperano perché venga rispettato il suo diritto ad esprimersi secondo il genere che lo rappresenta “Tu non puoi usare il bagno dei maschi”: e i compagni fanno sciopero per lo studente trans discriminato I ragazzi della III H hanno spiegato la loro protesta con un post su Instagram. Gli episodi di discriminazione sono stati diversi. La prima volta il ragazzo è stato “rimproverato con toni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Non soloma anche rimproverato “con toni aggressivi”. Solo per aver utilizzato ildei. Lui è un ragazzogender che frequenta la III H del liceo Gianbattista Vico di Napoli. E i suoidi classe per protesta scioperano perché venga rispettato il suo diritto ad esprimersi secondo il genere che lo rappresenta “Tu nonildei”: e iper loI ragazzi della III H hanno spiegato la loro protesta con un post su Instagram. Gli episodi di discriminazione sono stati diversi. La prima volta il ragazzo è stato “rimproverato con toni ...

