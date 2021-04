Trenord: venerdì 23 aprile sciopero per vaccini a ferrovieri (Di giovedì 22 aprile 2021) Trenord Srl è una joint venture costituita da Trenitalia e da FNM SpA per operare nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia. Il Sindacato Or.S.A. ha indetto una protesta atta “a rivendicare l’inserimento dei lavoratori dei trasporti, nelle categorie con priorità vaccinale“. Trenord in sciopero, la protesta Or.S.A. Il sindacato autonomo Or.Sa ha indetto uno sciopero nazionale per quella che definisce una categoria sostenuta nelle chiacchiere ed ignorata nei fatti. I dipendenti di Trenord incroceranno di nuovo le braccia dalle 9 alle 17 di venerdì prossimo 23 aprile per chiedere che tra le categorie prioritarie per la vaccinazione anti Covid siano inseriti i lavoratori dei trasporti. Per effetto della protesta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)Srl è una joint venture costituita da Trenitalia e da FNM SpA per operare nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia. Il Sindacato Or.S.A. ha indetto una protesta atta “a rivendicare l’inserimento dei lavoratori dei trasporti, nelle categorie con priorità vaccinale“.in, la protesta Or.S.A. Il sindacato autonomo Or.Sa ha indetto unonazionale per quella che definisce una categoria sostenuta nelle chiacchiere ed ignorata nei fatti. I dipendenti diincroceranno di nuovo le braccia dalle 9 alle 17 diprossimo 23per chiedere che tra le categorie prioritarie per la vaccinazione anti Covid siano inseriti i lavoratori dei trasporti. Per effetto della protesta ...

Advertising

MiTomorrow : Indetto uno sciopero nazionale che potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo. I dettagli ??… - ansa_lombardia : Trenord: venerdì 23/4 sciopero per vaccini a ferrovieri - AnsaLombardia : Trenord: venerdì 23/4 sciopero per vaccini a ferrovieri. Protesta indetta dall'Orsa, campagna di adesione in aziend… - LuceverdeMilano : ?? #Sciopero #TrasportoPubblico #Trenord ?? Sciopero indetto dal sindacato Or.S.A ?? Venerdì #23aprile dalle 09:… - alibiri74 : RT @discoradioIT: I dipendenti di #Trenord incroceranno le braccia dalle 9 alle 17 di venerdì 23 aprile per uno sciopero nazionale indetto… -