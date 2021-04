Superlega: cosa rischiano Juve, Barcellona e Real Madrid (Di giovedì 22 aprile 2021) Il fallimento della Superlega , il giorno dopo, ha assunto contorni ancora più eclatanti. Martedì a mezzanotte era già chiaro l'addio al progetto di tutte le inglesi (il comunicato del Chelsea è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) Il fallimento della, il giorno dopo, ha assunto contorni ancora più eclatanti. Martedì a mezzanotte era già chiaro l'addio al progetto di tutte le inglesi (il comunicato del Chelsea è ...

Advertising

FBiasin : #Maldini si scusa per una cosa che non ha fatto. Le persone fatte bene tradiscono raramente. #SuperLega #MilanSassuolo - TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! Agnelli alla Serie A: 'Cosa cambia? Vinciamo noi da 80 anni' - Eurosport_IT : 'I tifosi sono la cosa più importante nel calcio. Devono essere rispettati'. Anche Eric Cantona contro la… - giuliopazzanese : @parallelecinico Il problema è che in queste occasioni tutti si credono depositari del verbo. 9/10 non sanno di cos… - sippedsweetea : ma non ci credo che defez ieri ha detto un'altra cosa giusta cioè che draghi parla della superlega ma non della leg… -