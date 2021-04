Spettacolo al Maradona | il Napoli vince 5 - 2 contro la Lazio

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ilstritola lain casa e si porta a - 2 dalla Juventus; lavede sfumare la sesta vittoria di fila e perde rovinosamente la gara. I padroni di casa, in palla, vanno subito in ...

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo Maradona

Nei complicatissimi 90' del '' si sono persi i giocatori più esperti come Lucas Leiva e ... POLITANO, UNO. Il Napoli ha continuato ad attaccare con la sua tecnica spinta al punto più ...Inzaghi, ancora positivo al Covid, sarà sostituito da Farris che scenderà in campo, al, con il tandem d'attacco formato da Correa e Immobile. Le formazioni ufficiali di Napoli - Lazio Napoli ...Napoli-Lazio, come di consueto il club azzurro commenta la gara sul proprio sito web. Ecco quanto pubblicato dopo la sfida di stasera. La Manita azzurra si agita nel cielo del Maradona. Il Napoli batt ...Gli azzurri si portano a -2 dalla zona Champions League; la Lazio subisce il gioco dei padroni di casa e si ferma al 6° posto ...