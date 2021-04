Senato, il seggio pagato due volte: il vero eletto è Boccardi, ma per errore in Aula c’è Minuto. Da 6 mesi Casellati rinvia voto sulla decadenza (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel 2006 il deputato pugliese Cosimo Faggiano fu proclamato solo l’ultimo giorno della nella XIV legislatura. Pochi lo sanno ma finì per fare causa allo Stato e nel 2007 ottenne il riconoscimento di tutti gli stipendi arretrati per un totale di 1,7 milioni di euro: mai un giorno di “lavoro” da parlamentare fu più redditizio, mai costò tanto agli italiani. La beffa sta per ripetersi oggi, con mezza Italia piegata dalla crisi, stavolta per un gioco di casta, politica e relazioni private che chiama in causa il Senato, la sua presidente Casellati e il partito di Salvini. Protagonisti un Senatore mai proclamato pur avendone diritto e una senatrice che resta sullo scranno pur avendolo perso perché dichiarata decaduta. Il loro avvicendamento è ostaggio dell’inerzia della presidenza di Palazzo Madama: in otto mesi non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel 2006 il deputato pugliese Cosimo Faggiano fu proclamato solo l’ultimo giorno della nella XIV legislatura. Pochi lo sanno ma finì per fare causa allo Stato e nel 2007 ottenne il riconoscimento di tutti gli stipendi arretrati per un totale di 1,7 milioni di euro: mai un giorno di “lavoro” da parlamentare fu più redditizio, mai costò tanto agli italiani. La beffa sta per ripetersi oggi, con mezza Italia piegata dalla crisi, stavolta per un gioco di casta, politica e relazioni private che chiama in causa il, la sua presidentee il partito di Salvini. Protagonisti unre mai proclamato pur avendone diritto e una senatrice che resta sullo scranno pur avendolo perso perché dichiarata decaduta. Il loro avvicendamento è ostaggio dell’inerzia della presidenza di Palazzo Madama: in ottonon ha ...

