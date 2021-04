Non tutte gialle: dal 26 aprile alcune regioni restano arancioni e rosse. La situazione (Di giovedì 22 aprile 2021) La data delle riaperture si avvicina. Lunedì 26 aprile scatterà una nuova fase nella lotta al coronavirus. I dati degli ultimi giorni, ma soprattutto la necessità di far ripartire il Paese dal punto di vista economico hanno spinto il governo Draghi ad allentare leggermente la presa. Anche se si attende sempre con ansia il bollettino coi nuovi decessi e contagiati, quasi 14mila i nuovi casi e 364 vittime mercoledì 21 aprile, si può già parlare di alcune regioni che passeranno in zona gialla. Il numero oscilla tra undici e dodici secondo le ultime ipotesi. Anche se fino al 31 luglio resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5, i cittadini italiani e specialmente commercianti e ristoratori attendono con trepidazione i risultati del monitoraggio settimanale. Che, come sempre, avverrà di venerdì, ovvero il 23 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La data delle riaperture si avvicina. Lunedì 26scatterà una nuova fase nella lotta al coronavirus. I dati degli ultimi giorni, ma soprattutto la necessità di far ripartire il Paese dal punto di vista economico hanno spinto il governo Draghi ad allentare leggermente la presa. Anche se si attende sempre con ansia il bollettino coi nuovi decessi e contagiati, quasi 14mila i nuovi casi e 364 vittime mercoledì 21, si può già parlare diche passeranno in zona gialla. Il numero oscilla tra undici e dodici secondo le ultime ipotesi. Anche se fino al 31 luglio resterà il coprifuoco dalle 22 alle 5, i cittadini italiani e specialmente commercianti e ristoratori attendono con trepidazione i risultati del monitoraggio settimanale. Che, come sempre, avverrà di venerdì, ovvero il 23 ...

