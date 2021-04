Napoli-Lazio, Luis Alberto in forte dubbio per la sfida di stasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Napoli-Lazio, Luis Alberto in dubbio Come riportato dalla redazione di Sky Sport, resta in forte dubbio la presenza di Luis Alberto nella gara di stasera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 22 aprile 2021)inCome riportato dalla redazione di Sky Sport, resta inla presenza dinella gara di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - matty23_ : @mick_napoli_ zi ahhahaha con lazio atalanta e juve faremo 1 punto se va bene con le altre 3 spero di farne almeno 5 - Gilmerdo : Ma che schifo di programma oggi in serie A: Roma-Atalanta e Napoli-Lazio? Ma chi le guarderà queste partite? Non c'… -