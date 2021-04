Mortal Kombat, l'attore protagonista Lewis Tan ha detto che alcune scene gli hanno fatto venire la nausea (Di giovedì 22 aprile 2021) Mortal Kombat è, per definizione, un franchise violento. I videogiochi targati Mortal Kombat hanno abituato il loro pubblico a un livello di violenza alto, che però non è assolutamente inusuale nel panorama videoludico. Sembra che il regista e il produttore del film ispirato ai giochi in uscita quest'anno far trasparire lo stesso livello di violenza sul grande schermo, e l'attore che interpreta il personaggio principale, Lewis Tan, ha detto di esserne stato sinceramente impressionato. Parlando in un'intervista con Variety del suo lavoro nel film, alla star Lewis Tan è stato infatti chiesto della presenza delle "Fatalities", marchio di fabbrica del gioco, nel film. Alla domanda, Tan ha risposto dicendo: "Sono piuttosto raccapriccianti. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021)è, per definizione, un franchise violento. I videogiochi targatiabituato il loro pubblico a un livello di violenza alto, che però non è assolutamente inusuale nel panorama videoludico. Sembra che il regista e il produttore del film ispirato ai giochi in uscita quest'anno far trasparire lo stesso livello di violenza sul grande schermo, e l'che interpreta il personaggio principale,Tan, hadi esserne stato sinceramente impressionato. Parlando in un'intervista con Variety del suo lavoro nel film, alla starTan è stato infatti chiesto della presenza delle "Fatalities", marchio di fabbrica del gioco, nel film. Alla domanda, Tan ha risposto dicendo: "Sono piuttosto raccapriccianti. ...

