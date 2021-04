Milan volata Champions: ora contano gli scontri diretti (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Milan, sconfitto in casa contro il Sassuolo, si vede ora risucchiare dalle inseguitrici. La volata Champions dipende dagli scontri diretti La sconfitta contro il Sassuolo ha lanciato in casa Milan un chiaro campanello d’allarme. I rossoneri, ora, hanno l’obbligo di vincere negli scontri diretti, a partire da lunedì contro la Lazio. Ecco il calendario del Diavolo e delle rivali nelle ultime sei giornate: Milan –> LAZIO, Benevento, JUVENTUS, Cagliari, Torino, ATALANTA JUVENTUS –> Fiorentina, Udinese, Milan, Sassuolo, INTER, Bologna ATALANTA –> ROMA, Bologna, Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa, Milan NAPOLI –> LAZIO, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, H.Verona LAZIO –> ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il, sconfitto in casa contro il Sassuolo, si vede ora risucchiare dalle inseguitrici. Ladipende dagliLa sconfitta contro il Sassuolo ha lanciato in casaun chiaro campanello d’allarme. I rossoneri, ora, hanno l’obbligo di vincere negli, a partire da lunedì contro la Lazio. Ecco il calendario del Diavolo e delle rivali nelle ultime sei giornate:–> LAZIO, Benevento, JUVENTUS, Cagliari, Torino, ATALANTA JUVENTUS –> Fiorentina, Udinese,, Sassuolo, INTER, Bologna ATALANTA –> ROMA, Bologna, Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa,NAPOLI –> LAZIO, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina, H.Verona LAZIO –> ...

