Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | “Magia a casa Trunziker”

Su Instagram Michelle Hunziker condivide con la community le abilità di mago del marito Tomaso Trussarsi, lasciandola ogni volta stupita Tomaso Trussardi è un mago! In questi giorni direttamente sul suo profilo Instagram Michelle Hunziker sta pubblicando una serie di stories in cui i protagonisti sono lei e il marito. Tomaso Trussardi, noto imprenditore nonché marito della conduttrice, non è un abituè dei social che usa solo per motivi di lavoro o per condividere un istante di felicità. Qualcosa però sta cambiando. Dopo aver festeggiato il compleanno del marito con la community facendogli gli auguri su Instagram, Michelle Hunziker ha deciso di postare dei video per far notare un'abilità del marito.

