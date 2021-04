Meteo Roma del 22-04-2021 ore 06 | 10

(Di giovedì 22 aprile 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile per buona parte della giornata al mattino precipitazioni sparse numerosità più compatta sul Triveneto al pomeriggio instabilità su tutti i settori con neve su Alpi Prealpi in serata residui fenomeni nelle zone montane sistema il tempo anche nella notte sul Piemonte neve tra i 600 Ei 1000 metri di quota al centro mattinata stabile con Cieli poco nuvolosi e qualche pioviggine sparsa sul Lazio al pomeriggio instabilità diffusa con fenomeni su Toscana Umbria Lazio Abruzzo in serata tempo piaciuto con qualche residua precipitazione neve a quote di montagna in Appennino al sud progressivo maltempo al mattino asciutto sui settori peninsulari più vicini diffuse sulla Sicilia peggiore al pomeriggio con pioggia su Sardegna meridionale Sicilia e Calabria variabilità asciutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

