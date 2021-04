Meteo, le previsioni di venerdì 23 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) venerdì 23 aprile un fronte instabile interesserà parte del Centro, la Sardegna, soprattutto meridionale e il Sud con la Sicilia con piogge e locali temporali. Più soleggiato al Nord, ma con isolate foschie mattutine sulla pianura emiliana. Clima decisamente più mite al Centro-Nord (Meteo). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 aprile 2021)23un fronte instabile interesserà parte del Centro, la Sardegna, soprattutto meridionale e il Sud con la Sicilia con piogge e locali temporali. Più soleggiato al Nord, ma con isolate foschie mattutine sulla pianura emiliana. Clima decisamente più mite al Centro-Nord ().

