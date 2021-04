Mamma, che dramma! (Di giovedì 22 aprile 2021) Buongiorno, Mamma! - Maria Chiara Giannetta Che Lux Vide punti un po’ troppo sul dramma, lo abbiamo già scritto. E in Buongiorno, Mamma!, la fiction che ha prodotto stavolta per Canale 5, al posto della morte c’è il coma, che è un po’ come lo spettro costante della dipartita. Ma il dramma, se ben fatto, è sinonimo di emozioni intense, che nelle vicende della casa sul lago di Bracciano non mancano. E’ un racconto doloroso, che almeno all’esordio lascia poco spazio alla serenità che viene dalla rassegnazione, perchè mostra le difficoltà quotidiane di una famiglia che ha scelto di non staccare la spina, di trattenere la propria regina e di tenerla a casa, piuttosto che in una clinica. Immobile in un letto, senza capacità di reazione ma presente, immancabile, necessaria per chi non è ancora pronto a fare a meno di lei e forse non lo sarà ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Buongiorno,! - Maria Chiara Giannetta Che Lux Vide punti un po’ troppo sul dramma, lo abbiamo già scritto. E in Buongiorno,!, la fiction che ha prodotto stavolta per Canale 5, al posto della morte c’è il coma, che è un po’ come lo spettro costante della dipartita. Ma il dramma, se ben fatto, è sinonimo di emozioni intense, che nelle vicende della casa sul lago di Bracciano non mancano. E’ un racconto doloroso, che almeno all’esordio lascia poco spazio alla serenità che viene dalla rassegnazione, perchè mostra le difficoltà quotidiane di una famiglia che ha scelto di non staccare la spina, di trattenere la propria regina e di tenerla a casa, piuttosto che in una clinica. Immobile in un letto, senza capacità di reazione ma presente, immancabile, necessaria per chi non è ancora pronto a fare a meno di lei e forse non lo sarà ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. A… - N_DeGirolamo : #chilhavisto: lacune, depistaggi e incompetenza inquirenti sul caso #denise. Perché nessuno ha ascoltato, davvero,… - PaolaTavernaM5S : Ciò che prova Beppe a livello umano posso solo immaginarlo, e da mamma gli sono vicina. La Magistratura è al lavoro… - Andreamrc : RT @Dewine10: #ilgiornodopo sono andata a scuola, V elementare Ha parlato mia mamma per me...mi ha visto tornare dal catechismo pallida e m… - Agnese73186871 : RT @AndreaRomano9: .@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi ch… -