Lavis, roulotte in fiamme: vigili del fuoco in azione (Di giovedì 22 aprile 2021) fiamme da una roulotte a Lavis, nella mattinata di giovedì 22 aprile, rapido l'intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas GPL. La chiamata al Nue (Numero ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 22 aprile 2021)da una, nella mattinata di giovedì 22 aprile, rapido l'intervento deidelche hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas GPL. La chiamata al Nue (Numero ...

Advertising

NBCreteregione : ROULOTTE DISTRUTTA DALLE FIAMME A LAVIS - - TgrRaiTrentino : Roulotte in fiamme a Lavis. Messa in sicurezza una bombola di gas. - Trentin0 : L’INCENDIO - Lavis, roulotte distrutta dalle fiamme. Non ci sono feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavis roulotte Lavis, roulotte in fiamme: vigili del fuoco in azione Fiamme da una roulotte a Lavis, nella mattinata di giovedì 22 aprile, rapido l'intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas GPL. La chiamata al Nue (Numero Unico per le ...

Roulotte a fuoco a Lavis.I pompieri mettono in sicurezza una bombola di gas Sulle cause in corso accertamenti E' andata completamente distrutta una roulotte che questa mattina intorno alle 10 è stata avvolta dalle fiamme nei pressi dell'idrovora di Lavis. La squadra dei ...

Lavis, roulotte in fiamme: vigili del fuoco in azione TrentoToday Lavis, a fuoco una roulotte, paura per la bombola di Gpl Intervento sulla ciclabile, nella zona dell’idrovora, dei Vigili del Fuoco: distrutta la struttura, messa in sicurezza la zona ...

Lavis, roulotte distrutta dalle fiamme LAVIS. Vigili del fuoco in azione stamane, 22 aprile, attorno alle 10.40, per l’incendio di una roulotte nei pressi dell’idrovora di Lavis. La squadra giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in s ...

Fiamme da una, nella mattinata di giovedì 22 aprile, rapido l'intervento dei vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas GPL. La chiamata al Nue (Numero Unico per le ...Sulle cause in corso accertamenti E' andata completamente distrutta unache questa mattina intorno alle 10 è stata avvolta dalle fiamme nei pressi dell'idrovora di. La squadra dei ...Intervento sulla ciclabile, nella zona dell’idrovora, dei Vigili del Fuoco: distrutta la struttura, messa in sicurezza la zona ...LAVIS. Vigili del fuoco in azione stamane, 22 aprile, attorno alle 10.40, per l’incendio di una roulotte nei pressi dell’idrovora di Lavis. La squadra giunta sul posto ha spento le fiamme e messo in s ...