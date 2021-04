Lagarde | “La vaccinazione è alla base di una solida ripresa dell’economia nel corso del 2021” – VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021) La conferenza stampa di Christinedopo il Consiglio direttivo: “Le varianti sono tra i principali rischi”. BRUXELLES (BELGIO) – Consueto appuntamento con la conferenza stampa di Christinedopo il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. La presidente della Bce ha ricordato come “guardando in avanti, i progressi nella campagna die l’attesa di un graduale rilassamento delle misure sonodi unadell’attività neldel“. Varianti e Recovery Unache potrebbe essere condizionata da una possibile ripartenza del virus. “Il protrarsi della pandemia, inclusa la diffusione di mutazione del virus, e le sue implicazioni per le condizioni ...

ha spiegato che ci sono segnali di miglioramento che arrivano dai progressi delle campagne diin molti paesi ma dall'altra parte vediamo continui contagi e continui impatti su ......die l'attesa di un graduale rilassamento delle misure sono alla base di una solida ripresa dell'attività nel corso del 2021": lo ha detto la presidente della Bce, Christine, ...Lagarde mantiene invariate le misure pandemiche, ma è pronta a ricalibrarle in giugno. Molto dipenderà dall'accelerazione delle campagne vaccinali. Il primo trimestre si conferma in contrazione ...Le prospettive di breve termine per l'economia europea sono "offuscate da incertezza" per i livelli ancora alti di infezione da Covid-19 e per i ritmi di vaccinazione, che comportano misure di conteni ...