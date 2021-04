Isola dei Famosi, retroscena svelato solo ora da Akash Kumar: c’entra Elisa Isoardi (Di giovedì 22 aprile 2021) Isola dei Famosi, Akash Kumar svela un retroscena davvero inedito su Elisa Isoardi: cosa ha rivelato il modello a Tommaso Zorzi a “Punto Z”. È stata una terza puntata di “Punto Z” davvero imperdibile, quella che è andata in onda Mercoledì 21 Aprile. Ospite esclusivo della serata, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 aprile 2021)deisvela undavvero inedito su: cosa ha rivelato il modello a Tommaso Zorzi a “Punto Z”. È stata una terza puntata di “Punto Z” davvero imperdibile, quella che è andata in onda Mercoledì 21 Aprile. Ospite esclusivo della serata, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Rino47884494 : RT @luxlu8: 'Chi dei tuoi ex coinquilini del gf manderesti all'isola?! 'Senza un biglietto di ritorno manderei Istefania, T0mmaso Z0rzi e O… - MoranShasa : RT @UnoFRAtanti: Viviamo in un paese in cui ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a Brumotti. Dove Grillo difende il figlio in… -