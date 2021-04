Ghostbusters | Legacy | la reazione di Bill Murray ai mini-puft in un divertente video

(Di giovedì 22 aprile 2021)ha visto per la prima volta la scena diin cui vengono introdotti i, svelando in unla sua. Nel filmmostrerà in azione anche gli esilaranti, come rivelato da una clip recentemente condivisa online, e unsvela ladialla presenza delle bizzarre creature. Nel lungometraggio originale del 1984 era presente l'omino marshmallow, diventato nel corso degli anni un personaggio iconico legato alla saga degli acchiappafantasmi., in unche lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghostbusters Legacy

Nel filmmostrerà in azione anche gli esilaranti mini - puft , come rivelato da una clip recentemente condivisa online, e un video svela la reazione di Bill Murray alla presenza delle ...La star di, Ernie Hudson , ha visto finalmente il nuovo film- che è il terzo film ufficiale della saga degli acchiappafantasmi - e ha condiviso la sua reazione con un poster su Twitter. Reazione decisamente positiva, a giudicare da quello ...Bill Murray ha visto per la prima volta la scena di Ghostbusters: Legacy in cui vengono introdotti i mini-puft, svelando in un video la sua reazione. Nel film Ghostbusters: Legacy mostrerà in azione a ...Ernie Hudson ha visto in anteprima Ghostbusters: Legacy e, a giudicare dalla sua reazione su Twitter, la proiezione esclusiva è andata decisamente bene. La star di Ghostbusters, Ernie Hudson, ha visto ...