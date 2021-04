F1, Leclerc: “Possiamo battere McLaren” (Di giovedì 22 aprile 2021) Come aveva pronosticato Charles Leclerc a inizio anno, Mercedes e Red Bull si candidano ai vertici della classifica costruttori della F1. Le prime due gare hanno confermato le previsioni, con le vittorie di Lewis Hamilton e Max Verstappen. E allora grande attenzione alla lotta per completare il podio: McLaren, Ferrari, AlphaTauri e Aston Martin per un solo posto. Le parole di Leclerc Dopo le prime due gare sembra potersi delineare una corsa a due tra Ferrari e McLaren. AlphaTauri e Aston Martin hanno infatti deluso le aspettative in questo avvio di stagione. Charles Leclerc ha commentato la lotta per il terzo posto sottolineandone il grande equilibrio: “Penso che sia una lotta molto serrata. Credo, onestamente, che sia molto difficile fare un pronostico. La McLaren ha i suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Come aveva pronosticato Charlesa inizio anno, Mercedes e Red Bull si candidano ai vertici della classifica costruttori della F1. Le prime due gare hanno confermato le previsioni, con le vittorie di Lewis Hamilton e Max Verstappen. E allora grande attenzione alla lotta per completare il podio:, Ferrari, AlphaTauri e Aston Martin per un solo posto. Le parole diDopo le prime due gare sembra potersi delineare una corsa a due tra Ferrari e. AlphaTauri e Aston Martin hanno infatti deluso le aspettative in questo avvio di stagione. Charlesha commentato la lotta per il terzo posto sottolineandone il grande equilibrio: “Penso che sia una lotta molto serrata. Credo, onestamente, che sia molto difficile fare un pronostico. Laha i suoi ...

