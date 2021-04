Disastro Superlega, perché è fallita (per ora) la fuga delle big dal calcio europeo (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel giro di 48 ore la Super Lega è passata da essere la rivoluzione che avrebbe dovuto stravolgere il calcio europeo a un progetto naufragato ancora prima di cominciare. L’annuncio fatto trapelare domenica sera dai 12 club fondatori, più attraverso rumors e indiscrezioni che attraverso una presentazione ufficiale, dà la misure del grande fallimento, almeno sul piano della comunicazione della Super Lega. Martedì, mentre il nuovo campionato aveva già cominciato a perdere subito i primi pezzi con l’abbandono di Chelsea e Manchester City, la grande rivoluzione annunciata dal patron del Real Madrid, Florentino Perez, aveva di fatto già cessato di esistere. E con il definitivo abbandono – almeno per ora – del resto dei club inglesi, i tifosi, la Uefa, e le federazioni nazionali sembravano averci messo una croce sopra. Se non fosse che questa mattina, in ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Nel giro di 48 ore la Super Lega è passata da essere la rivoluzione che avrebbe dovuto stravolgere ila un progetto naufragato ancora prima di cominciare. L’annuncio fatto trapelare domenica sera dai 12 club fondatori, più attraverso rumors e indiscrezioni che attraverso una presentazione ufficiale, dà la misure del grande fallimento, almeno sul piano della comunicazione della Super Lega. Martedì, mentre il nuovo campionato aveva già cominciato a perdere subito i primi pezzi con l’abbandono di Chelsea e Manchester City, la grande rivoluzione annunciata dal patron del Real Madrid, Florentino Perez, aveva di fatto già cessato di esistere. E con il definitivo abbandono – almeno per ora – del resto dei club inglesi, i tifosi, la Uefa, e le federazioni nazionali sembravano averci messo una croce sopra. Se non fosse che questa mattina, in ...

