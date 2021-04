Così il chirurgo è a fianco della donna nella sfida del tumore al seno (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivare presto. È questo il primo “comandamento” per vincere il tumore al seno. Con più di 54.000 casi l’anno è la neoplasia più frequente nella donna. Ma per fortuna, grazie alla scienza sempre di più si riesce a curare al meglio, attraverso un trattamento che deve essere “su misura” per ogni paziente e che vede nel chirurgo un alleato fondamentale, a fianco della donna. La seconda parola d’ordine è quindi altrettanto chiara: personalizzazione. “Pensate solo che oggi il 25-25% dei casi di tumore interessa persone molto anziane ed una percentuale simile si osserva sotto i cinquant’anni: dobbiamo trovare, e siamo in grado di farlo, una risposta terapeutica su misura per ogni donna” – spiega Lucio Fortunato, Direttore ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrivare presto. È questo il primo “comandamento” per vincere ilal. Con più di 54.000 casi l’anno è la neoplasia più frequente. Ma per fortuna, grazie alla scienza sempre di più si riesce a curare al meglio, attraverso un trattamento che deve essere “su misura” per ogni paziente e che vede nelun alleato fondamentale, a. La seconda parola d’ordine è quindi altrettanto chiara: personalizzazione. “Pensate solo che oggi il 25-25% dei casi diinteressa persone molto anziane ed una percentuale simile si osserva sotto i cinquant’anni: dobbiamo trovare, e siamo in grado di farlo, una risposta terapeutica su misura per ogni” – spiega Lucio Fortunato, Direttore ...

