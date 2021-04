Commisso sulla Superlega: «Le 12 fondatrici sono state irrispettose» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione Superlega ai canali del club viola: “Non parlo da molto, tutti mi dicono di parlare sulla Superlega. L’ho fatto tre anni fa, sono scappato dall’America perché mi piace il calcio com’è qui. Mi piace il rischio, non chiuso come si fa negli USA. Lì i campionati son chiusi, la cosa peggiore che si potrebbe introdurre qui. I valori ed i principi di merito lì non esistono. Le 12 fondatrici? sono state irrispettose. Io sono venuto qui rispettando le regole ed il sistema calcio, europeo e non solo italiano. Non mi sta bene che le cose cambino dopo due anni, non va bene ai tifosi e alla Fiorentina. Non ho mai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha rilasciato alcune dichiarazioniquestioneai canali del club viola: “Non parlo da molto, tutti mi dicono di parlare. L’ho fatto tre anni fa,scappato dall’America perché mi piace il calcio com’è qui. Mi piace il rischio, non chiuso come si fa negli USA. Lì i campionati son chiusi, la cosa peggiore che si potrebbe introdurre qui. I valori ed i principi di merito lì non esistono. Le 12. Iovenuto qui rispettando le regole ed il sistema calcio, europeo e non solo italiano. Non mi sta bene che le cose cambino dopo due anni, non va bene ai tifosi e alla Fiorentina. Non ho mai ...

