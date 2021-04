C’è un’Italia che riapre totalmente: è quella di “Io Apro”! 1800 attività ripartiranno dal 26 aprile senza limitazioni e coprifuoco (Di giovedì 22 aprile 2021) Foto di Angelo Carconi / Ansa L’altra Italia, quella di “Io Apro”, riapre tutto dal 26 aprile: no limitazioni su colori, pass e coprifuoco. E 1800 attività hanno già aderito Detto, fatto. E questa volta senza proteste, rischi di strumentalizzazioni o altro. “Io Apro” lo aveva annunciato sui social, ma oggi lo ha fatto anche in conferenza stampa: dal 26 aprile tutte le attività che hanno aderito all’iniziativa del movimento apriranno senza limitazioni di ogni tipo e senza coprifuoco. Dopo l’ultima manifestazione di Roma, in cui alcuni esponenti del movimento erano stati ricevuti da un sottosegretario, la categoria dei commercianti si aspettava ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Foto di Angelo Carconi / Ansa L’altra Italia,di “Io Apro”,tutto dal 26: nosu colori, pass e. Ehanno già aderito Detto, fatto. E questa voltaproteste, rischi di strumentalizzazioni o altro. “Io Apro” lo aveva annunciato sui social, ma oggi lo ha fatto anche in conferenza stampa: dal 26tutte leche hanno aderito all’iniziativa del movimento aprirannodi ogni tipo e. Dopo l’ultima manifestazione di Roma, in cui alcuni esponenti del movimento erano stati ricevuti da un sottosegretario, la categoria dei commercianti si aspettava ...

Advertising

meb : Cinema, teatro, musica: bisogna riaprire il prima possibile. Senza false partenze, senza incertezze. Dopo la decisi… - DarioNardella : #Meloni annuncia mozione di sfiducia a @robersperanza, sfrutta la disperazione degli imprenditori, tifa per il fall… - Linkiesta : Basta girarci intorno, subito una Leopolda per fondare il Partito liberaldemocratico. C’è un’altra strada oltre a… - ruisseau : RT @SaracomemeSara: Perché c’è un allarme terrorismo e ce lo vengono a dire? Perché ci sono delle operazioni militari in corso? Perché fors… - MeridioNews : Le ipotesi di corteggiamento di Forza Italia in Consiglio «Non c'è la grinta, ma potremmo se ci arriva un cenno» -

Ultime Notizie dalla rete : C’è un’Italia Tunnel tenda bis, due soluzioni progettuali per il ripristino del collegamento Italia-Francia Quotidiano Piemontese