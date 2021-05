Bonus affitto 2021 | disponibile anche per chi paga il canone 2020 in ritardo

Leggi su notizieora

(Di giovedì 22 aprile 2021) Iltorna sotto i riflettori del fisco. L’Agenzia delle Entrate ha infatti offerto un’importante interpretazione sul meccanismo di aiuto pensato per sostenere il comparto durante la grave crisi pandemica. In base a quanto indicato nella risposta all’interpello 263/, sarà possibile fare ricorso al beneficio di leggequalora si siato ildi locazionein. In particolare, con il nuovo aggiornamento l’ente pubblico offre una risposta positiva a un contribuente titolare di partita IVA che desiderava cedere il proprio credito d’imposta del 60% sulal proprietario. L’intenzione era quindi di provvedere al saldo del restante 40% per il periodo relativo al– ...