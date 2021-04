Arrivano le Liridi | le stelle cadenti di aprile

(Di giovedì 22 aprile 2021) Le notti tra 15 e 26avranno un ospite silenzioso nel cielo orientale: si tratta dello sciame meteorico delle, una pioggia di scintille generate dal passaggio della Terra attraverso la scia di detriti della cometa G1 Thatcher e che, come dice il nome, sembrano provenire dalla costellazione della Lira (più giù nel testo, le indicazioni per trovarla). Quando colpiscono la nostra atmosfera, le meteore, solitamente delle dimensioni di una granello di sabbia, bruciano originando una bellissima pioggia di. Il momento migliore per osservarle? La massima frequenza nel 2021 sarà nelle notti del 21 e del 22, anche se purtroppo la Luna ne potrebbe mascherare la visione, visto che sarà crescente al 70%. Scovare la Lira Come trovare la costellazione della Lira? Per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano Liridi

Le meteorevelocemente, anche se non così velocemente come le Leonidi, che raggiungono il picco a novembre, ha detto Cooke. "Le Leonidi ci impattano frontalmente", ha detto. "Le ...Le meteorevelocemente, anche se non così velocemente come le Leonidi, che raggiungono il picco a novembre, ha detto Cooke. "Le Leonidi ci impattano frontalmente", ha detto. "Le ...Occhi aperti nelle notti tra 19 e 25 aprile per lo sciame meteorico primaverile. Ecco come scovare le stelle cadenti delle Liridi ...Tutti con il naso all'insù questa notte. Fra mercoledì 21 aprile e giovedì 22 aprile è infatti previsto il punto massimo di uno degli spettacoli naturali ...