Apex Legends: ecco il trailer di lancio di Legacy! (Di giovedì 22 aprile 2021) Presentato, pochi minuti fa, il trailer di lancio della nuova season di Apex Legends che si chiamerà Legacy e non avrà, per la prima volta, una sua numerazione Il nuovo trailer di lancio della nuovissima season di Apex Legends, Legacy, è stato presentato pochi minuti fa sui canali ufficiali del gioco. Il trailer presenta molti elementi interessanti, a partire da un piccolo focus sulla nuova leggenda, finendo all’introduzione di nuove modalità, passando per tutte le leggende che ormai abbiamo imparato a conoscere e a cui siamo affezionati. Scopriamo il trailer insieme e analizziamo i dettagli. Apex Legends: Legacy si presenta nel nuovo trailer di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021) Presentato, pochi minuti fa, ildidella nuova season diche si chiamerà Legacy e non avrà, per la prima volta, una sua numerazione Il nuovodidella nuovissima season di, Legacy, è stato presentato pochi minuti fa sui canali ufficiali del gioco. Ilpresenta molti elementi interessanti, a partire da un piccolo focus sulla nuova leggenda, finendo all’introduzione di nuove modalità, passando per tutte le leggende che ormai abbiamo imparato a conoscere e a cui siamo affezionati. Scopriamo ilinsieme e analizziamo i dettagli.: Legacy si presenta nel nuovodi ...

