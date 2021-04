Anice | il singolo Carillon | ecco il significato

(Di giovedì 22 aprile 2021) Esce oggi, su tutte le piattaforme digitali, il nuovodi. In, la cantante sperimenta la fusione tra urban e soul Disponibile sulle piattaforme digitali il nuovodella cantante. A due mesi dal suo esordio con il brano Mina,il nuovo. Pubblicato con l’etichetta Polydor / Universal Music,è disponibile al link audio https://pld.lnk.to/. Nella nuova canzoneracconta le sue notti in bianco in città, dove le sirene fanno più rumore delle preghiere e la ninna nanna di una bambina si confonde con i suoni della strada. Presentissima sui social,ha annunciato su Instagram l’uscita della nuova traccia, ...

Esce oggi, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Anice. In Carillon, la cantante sperimenta la fusione tra urban e soul ...A due mesi dal suo esordio con il brano 'Mina', Anice torna con un nuovo singolo, 'Carillon', sulle piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. Nel brano Anice racconta le sue notti in ...