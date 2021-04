Usa | poliziotto uccide ragazza afroamericana di 16 anni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Columbus , 21 aprile 2021 - Mentre a Minneapolis l'agente Chauvin è stato condannato per l' omicidio di Floyd , in Ohio Ma'khia Bryany, una sedicenneè stata uccisa da un. Le ...

amnestyitalia : ?? L'ex poliziotto Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole dell'omicidio di #GeorgeFloyd. Un verdetto storico, un… - Open_gol : Dopo due giorni di camera di consgilio, la giuria ha raggiunto un verdetto di totale colpevolezza per l'ex poliziot… - MediasetTgcom24 : Usa, Ohio: poliziotto spara e uccide 16enne afroamericana #columbus

Columbus , 21 aprile 2021 - Mentre a Minneapolis l'agente Chauvin è stato condannato per l' omicidio di Floyd , in Ohio Ma'khia Bryany, una sedicenne afroamericana è stata uccisa da un poliziotto. Le autorità hanno fornito pochi dettagli sull'accaduto, mentre i media locali hanno ripreso le manifestazioni di protesta che si sono svolte nelle strade del quartiere dove la giovane è morta. Un agente di polizia dell'Ohio, mentre rispondeva a un tentativo di accoltellamento , ha ucciso a colpi di arma da fuoco un'adolescente afroamericana. La vittima è Makiyah Bryant , di 16 anni. Tutti ricordiamo le terribili immagini della morte, praticamente in diretta, di George Floyd, ucciso dal poliziotto che lo stava arrestando per aver smerciato una banconota falsa. La morte di Floyd fu ...