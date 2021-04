Uomini e Donne, Eugenia e Massimiliano: cos’è successo dopo la puntata? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ormai lo sappiamo con certezza: Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti hanno chiarito e la corteggiatrice ha deciso di non andare più via. Un epilogo che non tutti si aspettavano, visto che la ragazza era apparsa molto decisa quando, su consiglio di Maria De Filippi, si era alzata per auto eliminarsi dopo che il tronista aveva ammesso che era lei quella nei cui confronti provava meno attrazione. Poi, però, Massimiliano ha raggiunto Eugenia dietro le quinte e i due hanno parlato a lungo, abbracciandosi. Subito dopo sappiamo che hanno fatto un’esterna e che si sono molto avvicinati, baciandosi con le mascherine. Come la prenderanno le altre corteggiatrici? Lo vedremo in studio quando andrà in onda la prossima puntata di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ormai lo sappiamo con certezza:Mollicone edRigotti hanno chiarito e la corteggiatrice ha deciso di non andare più via. Un epilogo che non tutti si aspettavano, visto che la ragazza era apparsa molto decisa quando, su consiglio di Maria De Filippi, si era alzata per auto eliminarsiche il tronista aveva ammesso che era lei quella nei cui confronti provava meno attrazione. Poi, però,ha raggiuntodietro le quinte e i due hanno parlato a lungo, abbracciandosi. Subitosappiamo che hanno fatto un’esterna e che si sono molto avvicinati, baciandosi con le mascherine. Come la prenderanno le altre corteggiatrici? Lo vedremo in studio quando andrà in onda la prossimadie ...

