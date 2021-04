Traffico Roma del 21-04-2021 ore 18:30 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sono aumentati in quest’ultima ora e disagi per chi viaggia sulla carreggiata interna del gra causa di un incidente che ha provocato code la Casilina e l’ardeatina dopo inoltre il transito avviene tramite il riduzione della carreggiata nessun è cambiamento sull’ esterna dove il Traffico rimane intenso tra Pontina e Tuscolana circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est Inoltre non si escludono rallentamenti tra via Tiburtina lo svincolo della A24 in direzione di viale Castrense prudenza sulla Pontina dove per un precedente incidente in via di risoluzione sono ancora possibili disagi tra Pratica di Mare Castel Porziano per chi va a Roma in città sempre a causa di un incidente attenzione su via ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sono aumentati in quest’ultima ora e disagi per chi viaggia sulla carreggiata interna del gra causa di un incidente che ha provocato code la Casilina e l’ardeatina dopo inoltre il transito avviene tramite il riduzione della carreggiata nessun è cambiamento sull’ esterna dove ilrimane intenso tra Pontina e Tuscolana circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est Inoltre non si escludono rallentamenti tra via Tiburtina lo svincolo della A24 in direzione di viale Castrense prudenza sulla Pontina dove per un precedente incidente in via di risoluzione sono ancora possibili disagi tra Pratica di Mare Castel Porziano per chi va ain città sempre a causa di un incidente attenzione su via ...

