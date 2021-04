Tour of the Alps, Gianni Moscon: “Ho rotto il ghiaccio, le gambe vanno bene. Oggi era una tappa favorevole” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gianni Moscon non smette di brillare e, dopo il successo di Innsbruck all’esordio, Oggi completa il bis nella terza tappa del Tour of the Alps 2021. Il ciclista trentino, infatti, ha vinto in volata sull’austriaco Felix Grossschartner e ha confermato il suo ottimo momento di forma, che va a chiudere un periodo non semplice dopo qualche infortunio di troppo. La Imst-Naturno, di 162 chilometri, lo ha visto centrare il secondo successo in questa corsa a tappe ed il decimo della sua carriera. Le sue parole, ai microfoni di Raisport, confermano la sua soddisfazione: “Ancora una vittoria, con un altro sapore rispetto a quella di lunedì – conferma Moscon – Posso ormai dire che ho rotto il ghiaccio e sto vivendo un periodo positivo. Ad essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021)non smette di brillare e, dopo il successo di Innsbruck all’esordio,completa il bis nella terzadelof the2021. Il ciclista trentino, infatti, ha vinto in volata sull’austriaco Felix Grossschartner e ha confermato il suo ottimo momento di forma, che va a chiudere un periodo non semplice dopo qualche infortunio di troppo. La Imst-Naturno, di 162 chilometri, lo ha visto centrare il secondo successo in questa corsa a tappe ed il decimo della sua carriera. Le sue parole, ai microfoni di Raisport, confermano la sua soddisfazione: “Ancora una vittoria, con un altro sapore rispetto a quella di lunedì – conferma– Posso ormai dire che hoile sto vivendo un periodo positivo. Ad essere ...

