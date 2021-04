The Witcher di Netflix: la seconda stagione ha una finestra di lancio (Di mercoledì 21 aprile 2021) I fan di The Witcher attendono con ansia la prossima stagione della serie Netflix che arriverà nel quarto trimestre del 2021. La finestra di lancio è stata confermata dal co-CEO e chief content officer di Netflix Ted Sarandos durante un'intervista sugli utili del primo trimestre del 2021. Le riprese della seconda stagione sono terminate il mese scorso e ora i fan dovranno solo attendere il termine della post-produzione. Una data di uscita definitiva per la nuova stagione arriverà probabilmente con l'avvicinarsi della finestra del quarto trimestre. Durante questa finestra, verranno lanciati anche molti altri importanti progetti per il servizio streaming. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) I fan di Theattendono con ansia la prossimadella serieche arriverà nel quarto trimestre del 2021. Ladiè stata confermata dal co-CEO e chief content officer diTed Sarandos durante un'intervista sugli utili del primo trimestre del 2021. Le riprese dellasono terminate il mese scorso e ora i fan dovranno solo attendere il termine della post-produzione. Una data di uscita definitiva per la nuovaarriverà probabilmente con l'avvicinarsi delladel quarto trimestre. Durante questa, verranno lanciati anche molti altri importanti progetti per il servizio streaming. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Ecco la finestra di lancio della seconda stagione di #TheWitcher di #Netflix. - bellicapelli15 : Netflix cresce meno del previsto, sfiora i 208 milioni di abbonati e punta sul ritorno di The Witcher, You e La Cas… - zazoomblog : Ufficiale l’uscita di You 3 e The Witcher 2 insieme a Cobra Kai 4 alla fine del 2021: i piani di Netflix -… - gltchit : Si parte con The Witcher 3: Wild Hunt! Qui il primo episodio: - WrittenMemxries : Ancora due ore di scuola e poi finalmente guardo The Witcher okay ce la posso fare -