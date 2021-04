Terrorismo: Polizia cattura complice autore attentato di Nizza (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiama Endri Elezi, ha 28 anni ed è di origine albanese, il ragazzo arrestato dalla Polizia a Sparnise, nel casertano, nella serata del 21 aprile; è il complice dell'autore dell'attentato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiama Endri Elezi, ha 28 anni ed è di origine albanese, il ragazzo arrestato dallaa Sparnise, nel casertano, nella serata del 21 aprile; è ildell'dell'...

