Superlega: Luca Percassi, 'mai chiesto esclusione di Juve, Inter e Milan da Serie A' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bergamo, 21 apr. - (Adnkronos) - "Le recenti parole del presidente Uefa Ceferin certificano il lavoro della nostra società. Abbiamo bisogno di club come l'Atalanta, tutti devono avere l'occasione di vincere. Il calcio deve essere imprevedibile, ciò lo rende meraviglioso. L'Atalanta ritiene di sostenere la meritocrazia. Sono state scritte delle falsità: Milan, Inter e Juve sono società importanti, devono assolutamente far parte della Serie A, non ne abbiamo chiesto l'esclusione". Lo dice l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, in merito alla Superlega, nata e morta nel giro di 48 ore. "Questa è un'occasione utile, con uno scossone simile dobbiamo raccogliere delle opportunità -prosegue Percassi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bergamo, 21 apr. - (Adnkronos) - "Le recenti parole del presidente Uefa Ceferin certificano il lavoro della nostra società. Abbiamo bisogno di club come l'Atalanta, tutti devono avere l'occasione di vincere. Il calcio deve essere imprevedibile, ciò lo rende meraviglioso. L'Atalanta ritiene di sostenere la meritocrazia. Sono state scritte delle falsità:sono società importanti, devono assolutamente far parte dellaA, non ne abbiamol'". Lo dice l'amministratore delegato dell'Atalanta,, in merito alla, nata e morta nel giro di 48 ore. "Questa è un'occasione utile, con uno scossone simile dobbiamo raccogliere delle opportunità -proseguea ...

