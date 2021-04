Serie A | Juventus-Parma streaming | dove vedere la gara in diretta

(Di mercoledì 21 aprile 2021)è una delle sfide inserite nel programma della 32esima giornata diA, che vedrà sfidarsi due formazioni che hanno obiettivi decisamente differenti ma che hanno assoluta necessità di fare punti. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta e vogliono riscattarsi per avere lanzia di piazzarsi in una delle prime quattro posizioni, L'articolo

I bianconeri, inoltre, sono imbattuti nelle ultime 28 partite diA contro squadre in zona ... Fischio d'inizio alle 20.45 , su Calciomercato.com la diretta di- Parma . FORMAZIONI ...... le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Juve - Parma, match valido per la 32ª giornata diA 2020/2021.(4 - 4 - 2) - Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex ...Dopo la sconfitta con l'Atalanta a Bergamo, la Juventus ci riprova con il Parma: le scelte di Pirlo e D'Aversa ...Nella Juventus ci sono Bentancur ed Arthur a centrocampo, Dybala in attacco. Nel Parma panchina per Sepe e Mihaila.