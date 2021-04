Ritorno in classe, gli studenti a scuola ci vanno con il taxi? “Noi ci siamo ma servono i fondi”, dicono i tassisti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il piano iniziale di portare dal 26 aprile tutti gli studenti in classe nelle scuole superiori ha subito delle importanti limitazioni: le scuole secondarie di secondo grado potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%” mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100%”. Uno dei problemi fondamentali è quello dei trasporti che nelle grandi città ha mostrato i limiti per quanto riguarda le norme anti contagio. Ma arriva una proposta che potrebbe aiutare in tal senso: i tassisti si dicono disponibili a trasportare gli studenti ma allo stesso tempo le associazioni di categoria lamentano una mancanza di ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il piano iniziale di portare dal 26 aprile tutti gliinnelle scuole superiori ha subito delle importanti limitazioni: le scuole secondarie di secondo grado potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%” mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100%”. Uno dei problemi fondamentali è quello dei trasporti che nelle grandi città ha mostrato i limiti per quanto riguarda le norme anti contagio. Ma arriva una proposta che potrebbe aiutare in tal senso: isidisponibili a trasportare glima allo stesso tempo le associazioni di categoria lamentano una mancanza di ...

