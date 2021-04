Riaperture ristoranti all'aperto, Zaia: «Da noi non possono lavorare con queste temperature» (Di mercoledì 21 aprile 2021) 26 aprile, giorno di Riaperture. È quello che si evince dalle discussioni attorno al nuovo decreto del governo Draghi. Per qualcuno la linea intrapresa è troppo audace, per altri si poteva fare di più. Riaperture, il pensiero di Luca Zaia A chiarire quello che è il suo punto di vista c'è stato anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. «Non stiamo parlando - ha detto ai microfoni de L'aria che tira di La 7 - di Riaperture, perché noi non stiamo uscendo come a maggio dell'anno scorso da un lockdown dove c'era tutto chiuso. Noi abbiamo moltissime attività aperte e delle attività residuali da aprire: ristoranti, bar, palestre, piscine, teatri». «Si tratta - ha aggiunto - di affrontare quantomeno la soluzione di base che avevamo a maggio dell'anno scorso. Che era assolutamente ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) 26 aprile, giorno di. È quello che si evince dalle discussioni attorno al nuovo decreto del governo Draghi. Per qualcuno la linea intrapresa è troppo audace, per altri si poteva fare di più., il pensiero di LucaA chiarire quello che è il suo punto di vista c'è stato anche Luca, presidente della Regione Veneto. «Non stiamo parlando - ha detto ai microfoni de L'aria che tira di La 7 - di, perché noi non stiamo uscendo come a maggio dell'anno scorso da un lockdown dove c'era tutto chiuso. Noi abbiamo moltissime attività aperte e delle attività residuali da aprire:, bar, palestre, piscine, teatri». «Si tratta - ha aggiunto - di affrontare quantomeno la soluzione di base che avevamo a maggio dell'anno scorso. Che era assolutamente ...

