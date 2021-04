Piqué critica il Barcellona | «La Super League non è una scelta giusta»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Gerardhato la posizione delin merito al progetto della: le sue dichiarazioni Gerardhato la posizione delin merito al progetto della. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Movistar. «Il presidente del Barça ha ereditato una pessima situazione per via delle circostanze circostanze economiche, so che prenderà la miglior decisione possibile per il club. Dal mio punto di vista, però, non è unapositiva per il mondo del calcio. Vogliamo il calcio? Vogliamo che scompaiano Siviglia, Valencia, Everton, Leicester o Napoli?».habla claro sobre laliga.A las 21.30h en ...