Pioli: “La corsa Champions sarà dura e impegnativa fino alla fine” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato lcosì la sconfitta dei suoi contro il Sassuolo ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo avuto tantissime situazioni importanti nel secondo tempo, ma non abbiamo giocato ad alto livello in quelle situazioni che ci potevano portare al gol: alla fine vince chi segna e loro ne hanno fatto uno in più di noi. Non credo che, per come abbiamo giocato, meritassimo di segnare solamente una rete. Peccato aver perso, dispiace perché la partita l’avevamo interpretata bene. Pensiamo alla prossima adesso“. Come vi preparerete per i prossimi impegni?“Veniamo da un risultato negativo sì, da una prestazione negativa no sicuramente. Quando perdi c’è sempre qualcosa in cui puoi fare di più e dobbiamo farlo nelle prossime gare. La corsa per la Champions è una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha commentato lcosì la sconfitta dei suoi contro il Sassuolo ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo avuto tantissime situazioni importanti nel secondo tempo, ma non abbiamo giocato ad alto livello in quelle situazioni che ci potevano portare al gol:vince chi segna e loro ne hanno fatto uno in più di noi. Non credo che, per come abbiamo giocato, meritassimo di segnare solamente una rete. Peccato aver perso, dispiace perché la partita l’avevamo interpretata bene. Pensiamoprossima adesso“. Come vi preparerete per i prossimi impegni?“Veniamo da un risultato negativo sì, da una prestazione negativa no sicuramente. Quando perdi c’è sempre qualcosa in cui puoi fare di più e dobbiamo farlo nelle prossime gare. Laper laè una ...

