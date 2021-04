Paul Gascoigne contro Fariba | “Non mi piace ha detto che io faccio pipì fuori dalla capanna | per me ha l’alzheimer” FOTO

(Di mercoledì 21 aprile 2021)Tehrani nel mirino di tutti Da oltre una settimanaTehrani può contare solo in pochi amici. Infatti, gran parte del gruppo dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 non la sopportano e addirittura le hanno voltato le spalle. Anche con il suo compagno di Parasite Island Ubaldo Lanzo ha avuto delle forti discussioni L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Frances12916048 : RT @IsolaDeiFamosi: È Paul Gascoigne il nuovo #POSAMAN? ???? #Isola - IsolaDeiFamosi : È Paul Gascoigne il nuovo #POSAMAN? ???? #Isola - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, Paul Gascoigne nella bufera: Filippo Nardi lo difende - infoitcultura : Paul Gascoigne: avete mai visto la figlia? | E’ una bomba sexy FOTO - zazoomblog : Paul Gascoigne: avete mai visto la figlia? E’ una bomba sexy FOTO - #Gascoigne: #avete #visto #figlia? -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Gascoigne

è finito al centro del clamore sul web: l' ex calciatore all' Isola dei Famosi è stato protagonista di un brutto gesto nei confronti di Fariba Tehrani . Mentre moltissimi telespettatori ...Le migliori notizie sul gossip e lo spettacolo le trovi sempre sul Tg Pettegola. Oggi, protagonista indiscussa, è Giulia ...Paul Gascoigne è il primo protagonista dell'Isola dei Famosi a prendere la tintarella in modo integrale senza costume ...Le migliori notizie sul gossip e lo spettacolo le trovi sempre sul Tg Pettegola. Oggi, protagonista indiscussa, è Giulia Salemi.